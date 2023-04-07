В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза – Собянин

Столица хранит память о людях, совершавших подвиги в годы ВОВ и мирное время

Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза появятся в Москве в 2023 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

На доме №3 по улице Достоевского установят табличку в честь участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николая Тимофеевича Антошкина (1942–2021). В 1986 году он был начальником штаба военно-воздушных сил (ВВС) Киевского военного округа и лично работал на месте аварии, в том числе засыпал с вертолета поврежденный реактор. В дальнейшем Николай Антошкин был командующим ВВС Среднеазиатского и Московского военных округов, а также командующим фронтовой авиацией ВВС России. Был депутатом Госдумы РФ VI и VII созывов.

По адресу: Малая Грузинская улица, дом 31 установят мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны, летчике, полковнике Генрихе Борисовиче Гофмане (1922–1995). Школу летчиков он окончил в июне 1942 г. и сразу отправился на фронт. Совершил около 150 боевых вылетов. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, в 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны преподавал.

На доме №54 по улице Народного Ополчения появится мемориальная доска летчику, генерал-полковнику авиации Сергею Федоровичу Ушакову (1908–1986). Первые боевые вылеты он совершил в ходе советско-финской войне 1939–1940 годов. Во время Великой Отечественной выполнил около 100 боевых ночных вылетов и получил звание Героя СССР. После войны служил в авиации дальнего действия. Выйдя в запас в 1971 г., работал над книгой "В интересах всех фронтов" – она была издана при жизни автора.

Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны полковнике авиации Дмитрии Васильевиче Каприне (1921–2015) установят на доме №17 по улице Маршала Василевского. Летчик Дмитрий Каприн принимал участие в боях на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, битве за Днепр, в освобождении Украинской и Литовской ССР, боях в Восточной Пруссии. В апреле 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

По адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 22 разместят мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны старшем лейтенанте Гатаулле Салиховиче Салихове (1924–2012). Он отправился на фронт в 1943 г. после окончания Ташкентского пехотного училища. Отличился во время Курской битвы. Был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о единовременной денежной выплате ветеранам в честь 78-й годовщины Победы 9 мая.