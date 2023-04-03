Москва вошла в ТОП-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности – Собянин

Москва вошла в ТОП-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности – Собянин
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
По числу театров, музеев и галерей столица России занимает второе место в мире

Москва остается одним из самых привлекательных городов планеты для туристов и инноваторов. Об этом сообщил Сергей Собянин, подводя итоги исследования, в котором участвовало более 200 мегаполисов.

Так, в свежем рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Москва заняла первое место в разделе "Инфраструктура инноваций". Столь высокого показателя столица РФ достигла благодаря тому, что здесь открыто и успешно функционирует более 100 коворкингов и 3 инновационных кластера.

По количеству технопарков Москва уступает лишь Пекину. Сейчас у нас действует 51 технопарк, где работают больше 2 тыс. резидентов и создано около 70 тыс. рабочих мест.

Программа пилотного тестирования, запущенная в Москве, также является самой масштабной в мире.

Кроме этого, столица России остается одним из самых привлекательных городов мира для туристов.

"Мы заняли второе место по числу театров, музеев и галерей, третье – по уникальным местам и достопримечательностям и входим в пятерку лидеров по количеству стадионов",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В целом по рейтингу инвестиционной привлекательности Москва входит в топ-10 мировых лидеров, то есть стоит на одном уровне с Лондоном, Нью-Йорком, Токио, Пекином, Парижем, Сан-Франциско, Лос-Анджелесом, Шанхаем и Сеулом, отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о дальнейших планах обновления столичных театров.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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