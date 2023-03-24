Помочь – просто: Собянин рассказал про электронные благотворительные сервисы Москвы

Сделать пожертвование в надежные фонды можно через mos.ru

Электронные сервисы делают Москву добрее. В этом убежден мэр столицы Сергей Собянин. В пятницу, 24 марта, он рассказал в своем блоге, как благотворительные фонды работают в связке с цифровыми технологиями.

По словам Собянина, москвичи всегда откликаются на просьбы о помощи. Многие перечисляют средства даже не задумываясь, на что они будут потрачены. Тем не менее, все хотят, чтобы их пожертвование приносило реальную пользу. Проконтролировать этот момент помогают электронные сервисы.

"Несколько лет назад мы создали электронные благотворительные сервисы, которые сотрудничают с проверенными и надежными фондами и тем самым гарантируют адресное и эффективное использование собранных средств",

– пишет Сергей Собянин. В частности, через mos.ru можно сделать пожертвование 74 благотворительным фондам столицы, выбрав конкретную программу, общее направление или позволив алгоритму разделить перечисленную сумму поровну на всех. Специальная шкала прогресса на сервисе показывает, сколько средств осталось собрать до достижения поставленной цели. На этой платформе можно подключить автоматическое перечисление на благотворительность определенной суммы в определенный период и даже организовать собственный сбор.

Еще одним популярным электронным сервисом стал сайт "Миллион призов". Через него можно жертвовать баллы, накопленные в "Активном гражданине", или покупать изделия, которые подопечные благотворительных фондов делают своими руками, например, открытки, блокноты, керамику и пр.

С помощью данных сервисов уже собрано более 250 млн рублей. Эти деньги принесли конкретную пользу нуждающимся. К примеру, подопечной фонда "ЖИВИ" Рите К. из Новосибирска, которая борется с лейкозом, на эти средства покупают билеты на самолет, чтобы девочка могла регулярно прилетать на необходимые процедуры в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.

Фонд "Дорога жизни" с помощью собранных средств оплачивает работу патронажных нянь, которые заботятся о малышах в больницах.

Фонд "Помощь бездомным беспородным животным" поддерживает обитателей приютов и пожилых собак, которых взяли в дом люди старше 55 лет, оплачивая корм и услуги ветеринара.

"Благотворительные сервисы Москвы – это возможность делать добро, помогать спасать жизни и справляться с заболеваниями, окружать нуждающихся заботой и вниманием", – подчеркивает Сергей Собянин.

Ранее стало известно об увеличении до 40 млн рублей призового фонда конкурса "Лидеры цифровой трансформации".