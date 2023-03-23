Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ

Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ
Фото: АГН Москва
Онлайн-голосование открыто в "Активном гражданине"

1 марта 2023 года в Москве замкнулась Большая кольцевая линия метро – самое длинное метрокольцо в мире. В этот день начали работу сразу девять новых станций БКЛ. Москвичи по достоинству оценили удобство открывшейся линии: в первые же недели новыми маршрутами воспользовались миллионы пассажиров. Но Московский метрополитен всегда славился и великолепным дизайном. Поэтому сначала жителям столицы предлагали выбрать лучшие проекты оформления станций, а теперь мэр Сергей Собянин призывает горожан оценить, какая из новых станций БКЛ получилась самой красивой.

"Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из 9 новых станций, открытых 1 марта 2023 года",

– написал мэр в своем телеграм-канале.

Отметим, что все станции Большого кольца уникальные, яркие, запоминающиеся, соответствующие определенной тематике. К примеру, основным декоративным элементом станции "Текстильщики" стал двухуровневый потолок, визуально напоминающий ткацкий станок. На станции "Печатники" у эскалаторов и лестниц переходного моста расположены колонны в виде композиции из двух букв "П". Стены станции "Нагатинский Затон" украшают крупные мозаичные панно с изображением рыб.

Проголосовать за самые красивые станции БКЛ можно на платформе "Активный гражданин". Там подробно рассказано про каждую, детали проиллюстрированы фотографиями. Если сложно выбрать одну лучшую, не беда: отметить можно до трех станций.

Ранее москвичи выбирали названия для строящихся станций метро.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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