По БКЛ будут ходить 92 брендированных тематических поезда – Собянин

По БКЛ будут ходить 92 брендированных тематических поезда – Собянин
Фото: пресс-служба мэра
Пассажиры Большого кольца смогут прочитать в вагонах интересные факты о строительстве уникальной линии метро

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро – это не только удобно, но и очень интересно. За время в пути можно узнать много неизвестных ранее фактов о самом протяженном в мире метрокольце, истории его создания, дизайне станций, посмотреть уникальные фотографии и много другое. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Надо сказать, БКЛ полюбилась москвичам с первых дней запуска еще отдельных участков. Теперь, когда кольцо замкнулось и появилось больше возможностей строить различные варианты маршрутов, востребованность Большого кольца еще больше возросла. График движения тут же подстроили под увеличившийся пассажиропоток.

"Время ожидания поезда на станциях БКЛ в пиковые часы будет составлять всего 1,5–2 минуты",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале, отметив, что такая возможность появилась благодаря состоявшемуся недавно запуску электродепо "Нижегородское".

За счет появившихся новых пересадок – а БКЛ пересекается с 11 линиями столичной подземки на 20 станциях, а также имеет общие точки с 3 станциями МЦК и 8 станциями МЦД – многие москвичи смогут экономить в пути до 45 минут в день. Но и оставшееся время они проведут с пользой, поскольку поезда по БКЛ курсируют не простые, а тематические:

"Сейчас по линии ездят 92 тематических состава. Каждый оформлен в дизайне "Два сердца столицы" и стилистике БКЛ",

– рассказал Сергей Собянин. Он подчеркнул, что основу парка БКЛ составляют новейшие российские поезда "Москва-2020". Это тихие составы со сквозным проходом от первого до последнего вагона, широкими дверьми и USB-разъемами для зарядки смартфонов и наушников. Ездить в таком поезде одно удовольствие!

Старт кольцевому движению по БКЛ был дан 1 марта. До 5 марта вход на все станции линии бесплатный.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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