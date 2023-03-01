Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

Каждый житель Москвы должен оценить удобство запущенного метрокольца, пояснил мэр

Вход на станции Большой кольцевой линии московского метро, торжественно открытой 1 марта, будет бесплатным в течение пяти дней, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

"Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", – объяснил мэр Москвы.

Вход будет бесплатным в течение указанного периода на любой станции БКЛ – с 1 по 5 марта включительно. Турникеты на это время откроются на каждой из 31 станций запущенного метрокольца.