Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Каждый житель Москвы должен оценить удобство запущенного метрокольца, пояснил мэр

Вход на станции Большой кольцевой линии московского метро, торжественно открытой 1 марта, будет бесплатным в течение пяти дней, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

"Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", – объяснил мэр Москвы.

Вход будет бесплатным в течение указанного периода на любой станции БКЛ – с 1 по 5 марта включительно. Турникеты на это время откроются на каждой из 31 станций запущенного метрокольца.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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