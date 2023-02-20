Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

До полного запуска БКЛ остались считаные дни

В Москве в понедельник, 20 февраля, открыли крупный инфраструктурный объект – электродепо "Нижегородское". Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Новое депо – это не только 900 новых рабочих мест. Здесь будут обслуживать поезда Большой кольцевой линии метро, пуск кругового движения по которому запланирован на самое ближайшее время.

Как отметил мэр, без депо "Нижегородское" полноценный запуск БКЛ был бы попросту невозможен, ведь когда откроются все участки большого кольца, потребуется вдвое больше поездов, чем курсирует сейчас.

"Обслуживать составы на самом современном оборудовании будут специалисты завода-изготовителя. Это сделает ремонт, диагностику и мойку качественнее и дешевле",

– пояснил Собянин. Он отметил, что проект электродепо "Нижегородское" уникален, поскольку объект возведен практически в центре Москвы. Для этого максимально эффективно была использована территория заброшенной промзоны и подведенные к ней ж/д пути.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в столице будут построены новые ТПУ.