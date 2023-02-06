В Москве построят 29 транспортно-пересадочных узлов - Собянин

Новые ТПУ будут удобны пассажирам и дадут импульс для развития районов

В ближайшие два года в Москве появится еще 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Москва активно развивает транспортно-пассажирскую сеть. Для удобство горожан и гостей столицы разные виды транспорта объединяются в единую систему. Пересадки становятся удобнее, занимают меньше времени. Да и сами маршруты оказываются короче за счет удачной комбинации транспортных путей.

В 2022 году в Москве было запущено семь новых ТПУ – "Окружная", "Печатники", "Минская", "Фонвизинская", "Технопарк", "Ходынское Поле" и "Дмитровская". В обозримом будущем двери распахнут еще несколько.

"Строительство уже ведется на девяти площадках, а для семи готовится градостроительная документация",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее власти столицы рассказали, как новые МЦД и пригородные вокзалы изменят привычные маршруты москвичей в 2023 году.