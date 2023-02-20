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На севере Москвы в районе Южное Медведково открылась новая детская поликлиника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в понедельник, 20 февраля, мэр Сергей Собянин.
"В пятиэтажное здание на ул. Полярной переехал второй филиал детской поликлиники №110. Площадь здания в 4 раза больше старого",
– уточнил Собянин. По его данным, филиал обслуживает свыше 16 тысяч детей и подростков. Теперь они смогут получать медицинскую помощь не только в более комфортных условиях, но и с использованием самого современного оборудования. В частности, в поликлинике на Полярной улице установлены новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, новейшая техника для лора и офтальмолога. В новом пятиэтажном здании медучреждения имеются также кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.
Ранее Сергей Собянин рассказал о первом месяце работы флагманского центра экстренной медицинской помощи.
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