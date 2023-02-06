Новые станции не только функциональны, но и красивы

Москва активно развивает систему городского пассажирского транспорта. Огромное внимание уделяется метрополитену. С 2011 года в столице открылось 69 новых станций метро. Это столько же, сколько было построено за предыдущие 42 года. С учетом еще 31 станции Московского центрального кольца (МЦК) сеть столичной подземки увеличилась за последнее время в 1,5 раза, отметил мэр Сергей Собянин.

"В рабочий день новыми станциями метро пользуются более 1,5 миллиона пассажиров. Для многих из них ежедневные маршруты сократились на 20–30, а порой и до 60 минут в день",

– отметил Собянин в своем блоге.

При этом новые станции метро – это не только удобство для пассажиров в плане мобильности и доступности территорий, но и новые магазины, бизнес-центры, развитие сферы услуг, дополнительные рабочие места. То есть вместе с метро в район приходит и новая жизнь.

Важно, что новые станции строят с "запасом": их пропускная способность еще долго будет удовлетворять запрос населения и бизнеса, пользоваться ими будет комфортно еще многие десятилетия.

Посмотреть, как выглядят новые станции столичной подземки, можно в специальном разделе на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии новых ТПУ в 2023 году.