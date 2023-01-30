Ремонт станции "Комсомольской" в Москве завершат уже весной 2023 года

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Весной 2023 года будет завершен капремонт объединенного подземного вестибюля станции метро "Комсомольская". Ремонт объекта проводится впервые с момента открытия станции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение об обновлении транспортно-пересадочного узла "Площадь Трех Вокзалов". "Комсомольская" – один из этапов работ.
"Работы проводятся поэтапно, без полного закрытия вестибюля, и пассажиры продолжают пользоваться станцией. Уже сейчас здесь стало значительно светлее и комфортнее. Ранее были отремонтированы подуличные переходы, ведущие от трех вокзалов, обновлены навигация и турникеты", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В прошлом году завершили ремонт переходов от метро к Ярославскому, Ленинградскому и Казанскому вокзалам суммарной длиной в 575 метро. Из ремонта – облицовка стен, освещение и замена инженерных коммуникаций. Теперь станции открыты для пассажиров, путь до станций по подуличным переходам стал еще короче.
В "Комсомольской" работы проводят уже в последней зоне – у касс и технических помещений. Станция была открыта еще в 1952 году. Старая облицовка убрана, восстановлена гидроизоляция, перекрытия и несущие балки усилены металлом и спецсоставом.
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