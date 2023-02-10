Сергей Собянин одобрил названия семи новых станций метро

Градоначальник поддержал выбор москвичей, проголосовавших в "Активном гражданине"

Сергей Собянин утвердил названия строящихся станций московского метрополитена. Об этом стало известно в пятницу, 10 февраля.

"Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин",

– подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.

Так, в ближайшее время на карте столичного метро появятся станции:

"Корниловская" и "Троицк" на Троицкой линии

"Остров Мечты" и "Бирюлёво" на Бирюлевской линии

"Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии

"Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" на Солнцевской линии.

Это уже далеко не первый раз, когда активные горожане высказывают свое мнение на городском портале для голосования и влияют на развитие и внешний облик столицы. Ранее власти прислушались к решению большинства и отказались от уличных развлекательных программ на Новый год, но сохранили традиционное праздничное убранство.