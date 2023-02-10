Сергей Собянин одобрил названия семи новых станций метро

Сергей Собянин одобрил названия семи новых станций метро
Проект станции "Аэропорт Внуково" Фото: пресс-служба мэра
Градоначальник поддержал выбор москвичей, проголосовавших в "Активном гражданине"

Сергей Собянин утвердил названия строящихся станций московского метрополитена. Об этом стало известно в пятницу, 10 февраля.

"Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин",

– подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.

Так, в ближайшее время на карте столичного метро появятся станции:

  •  "Корниловская" и "Троицк" на Троицкой линии
  • "Остров Мечты" и "Бирюлёво" на Бирюлевской линии
  • "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии
  • "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" на Солнцевской линии.

Это уже далеко не первый раз, когда активные горожане высказывают свое мнение на городском портале для голосования и влияют на развитие и внешний облик столицы. Ранее власти прислушались к решению большинства и отказались от уличных развлекательных программ на Новый год, но сохранили традиционное праздничное убранство.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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