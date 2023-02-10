Сергей Собянин одобрил названия семи новых станций метро

Градоначальник поддержал выбор москвичей, проголосовавших в "Активном гражданине"
Сергей Собянин утвердил названия строящихся станций
московского метрополитена. Об этом стало известно в пятницу, 10 февраля.
"Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный
гражданин",
– подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.
Так, в ближайшее время на карте столичного метро появятся станции:
- "Корниловская" и "Троицк"
на Троицкой линии
- "Остров Мечты" и "Бирюлёво" на Бирюлевской
линии
- "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской
линии
- "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" на
Солнцевской линии.
Это уже далеко не первый раз, когда активные горожане
высказывают свое мнение на городском портале для голосования и влияют на развитие и внешний облик столицы.
Ранее власти прислушались к решению большинства и отказались от уличных развлекательных программ на Новый год, но сохранили традиционное праздничное убранство.