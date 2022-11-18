Более 80% проголосовавших в "Активном гражданине" москвичей поддержали предложение Собянина не отказываться от новогодних праздников

Однако город воздержится фейерверков и больших концертов

Встреча Нового года в Москве пройдет с почестями для воинов и людей, которые не покладая рук трудятся на страну, строят оборонительные сооружения и занимаются восстановлением разрушенных домов. В условиях спецоперации на Украине встал вопрос о целесообразности крупных трат на проведение праздничных мероприятий.

Московские власти решили обратиться за помощью к горожанам, чтобы узнать мнение жителей. В системе электронных опросов "Активный гражданин", где проходило голосование 300 тысяч москвичей, за двое с половиной суток 80 процентов высказались за проведение новогодних торжеств и праздничное оформление города.

Однако лишь 29% поддержали прежний, широкий формат празднования, при этом свыше половины – 52 процента – призвали власти воздержаться от массовых концертов на улицах. Мэрия услышала мнение жителей и согласилась с их позицией.

Москва откажется от фейерверков и крупных уличных концертов. Однако город украсят, как подобает.

"В праздничные дни всех желающих ждут парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", где можно будет зарядиться бодростью и хорошим настроением. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей – новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое", – рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.