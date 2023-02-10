Сергей Собянин поделился планами по благоустройству поймы реки Жужи

Полузаброшенная территория скоро станет привлекательным местом для отдыха и занятий спортом

У жителей района Нагатино-Садовники на юге Москвы скоро появится новый стимул проводить больше времени на свежем воздухе. В рамках городского проекта по благоустройству там приведут в порядок пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, природную территорию "Вишневый сад" и прилегающие дворы. Об этом подробно рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Озелененная территория в пойме реки Жужи включает Большой и Савкин овраги. Это пространство, расположенное недалеко от жилых домов, могло бы стать отличным местом для прогулок, однако сегодня практически не используется. Да и как его использовать, если нет элементарных дорожек и освещения",

– описал ситуацию мэр. По его словам, русло реки завалено. Подходы к воде затруднены. Но уже в ближайшее время все изменится: реку расчистят, на крутых спусках устроят лестницы, через водоем перекинут мост для пешеходов.

Около Жужи, как и на прилегающих придомовых территориях обновят детские и спортивные площадки. Планируется, что большой популярностью у ребят будет пользоваться уникальная игровая зона "Логово разбойника" – название отсылает к истории, когда в 17 веке здесь укрывался разбойник Савка, чье имя впоследствии и получил овраг.

Для любителей тихого отдыха благоустроят территорию "Вишневый сад". Во всем районе установят новые удобные лавочки, обустроят площадки для выгула собак, уберут лишние заборы, высадят деревья, кустарники и цветы. Фотографии и картинки, иллюстрирующие, как это будет выглядеть, Сергей Собянин разместил в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве бывшей промзоны Братцево.