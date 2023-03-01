В Москве замкнули новую кольцевую линию метро

Новые маршруты с использованием Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена позволят пассажирам существенно снизить время в пути. На это указал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале после торжественного запуска БКЛ в среду, 1 марта.

"Пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день",

– отметил мэр.

В частности, доехать от станции "Рижская" до "Сокольников" теперь можно за три минуты вместо прежних 17, то есть на дорогу будет потрачено в 5,5 раза времени меньше. От аэропорта "Внуково" до "Варшавской" путь стал быстрее вдвое: теперь потребуется не 80, а всего 40 минут.

Поездка от "Каширской" до "Университета" займет 26 минут, а не 45. От "ЦСКА" до "Авиамоторной" хватит 22 минут, а ведь пассажиры раньше едва укладывались в 48.

Это лишь несколько примеров, как открытие БКЛ облегчит жизнь москвичам и гостям столицы, вынужденным совершать поездки из одного конца города в другой. Каждый в ближайшее время сможет сделать свой личный расчет экономии времени в пути благодаря новой кольцевой линии. При этом положительный эффект от запуска кольцевого движения по БКЛ почувствуют и пассажиры, которым нет необходимости менять ежедневный маршрут, поскольку нагрузка на другие линии значительно снизится.

До 5 марта вход на любую станцию БКЛ будет бесплатным, сообщил Собянин.