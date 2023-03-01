Появление БКЛ стало толчком для масштабного обновления пассажирского состава метро - Собянин

Масштабный проект полностью изменил транспортную систему столицы

Строительство Большой кольцевой линии метро Москвы послужит толчком к масштабному обновлению пассажирских составов. За несколько лет комплексного развития транспортной системы в столице была создана целая школа машиностроения, ни в чем не уступающая зарубежным производителям поездов.

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественного открытия Большой кольцевой линии метро, на котором также выступил президент России Владимир Путин.

Глава города указал, что работа над таким масштабным проектом, как Большая кольцевая линия, меняет комплексный подход к развитию столичного транспорта – при отсутствии обновления метрополитена не пришлось бы говорить о появлении нового транспорта.

"Если бы не было таких проектов как БКЛ, не было бы масштабного обновления метрополитена, не было бы этих поездов", – пояснил мэр Москвы.

Как отмечает источник, речь идет о поездах "Москва – 2020" – электровагонах, выпускавшихся по заказу столичного метрополитена "Метровагонмаш" и Октябрьский электровагоноремонтный завод.