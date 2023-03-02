Собянин открыл станцию Марьина Роща МЦД-2

Собянин открыл станцию Марьина Роща МЦД-2
Фото: пресс-служба мэра
Новый пригородный вокзал в Москве улучшит транспортное сообщение для 130 тысяч жителей

Транспортная система Москвы постоянно совершенствуется. Только накануне, 1 марта, было запущено полное круговое движение по Большой кольцевой линии метро, а сегодня, 2 марта, был сделан значительный шаг в развитии наземного метро. На это указал мэр Сергей Собянин, открывая в столице новый пригородный вокзал Марьина Роща.

Станция Марьина роща стала 14-м пересадочным узлом в рамках МЦД-2. С ее запуском у 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский появилась возможность строить новые маршруты и экономить в пути до 20% от прежнего времени.

"Марьина Роща МЦД-2 – современный пригородный вокзал, созданный по стандартам Московского транспорта. Им будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным группам и пассажирам с детьми",

– подчеркнул Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что на новой станции установлены лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль организован и как пешеходный переход между двумя частями района.

Фото: пресс-служба мэра

В будущем при благоустройстве прилегающей территории здесь будет построен проезд с велодорожками, проложены новые пешеходные переходы, обустроены автомобильные парковки. А с открытием МЦД-4 на ТПУ "Марьина роща" объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ, а также организованы удобные маршруты наземного транспорта.

Ранее Собянин рассказал, насколько короче стал путь из одного конца Москвы в другой после запуска БКЛ. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китайские спутники помогли российским солдатам разбомбить ВСУ

Такого мнения придерживаются в Госдепе

Германия оправдалась за молчание о взрывах на "Северных потоках"

Берлин начал тыкать пальцем в сторону Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей