Новый пригородный вокзал в Москве улучшит транспортное сообщение для 130 тысяч жителей

Транспортная система Москвы постоянно совершенствуется. Только накануне, 1 марта, было запущено полное круговое движение по Большой кольцевой линии метро, а сегодня, 2 марта, был сделан значительный шаг в развитии наземного метро. На это указал мэр Сергей Собянин, открывая в столице новый пригородный вокзал Марьина Роща.

Станция Марьина роща стала 14-м пересадочным узлом в рамках МЦД-2. С ее запуском у 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский появилась возможность строить новые маршруты и экономить в пути до 20% от прежнего времени.

"Марьина Роща МЦД-2 – современный пригородный вокзал, созданный по стандартам Московского транспорта. Им будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным группам и пассажирам с детьми",

– подчеркнул Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что на новой станции установлены лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль организован и как пешеходный переход между двумя частями района.

В будущем при благоустройстве прилегающей территории здесь будет построен проезд с велодорожками, проложены новые пешеходные переходы, обустроены автомобильные парковки. А с открытием МЦД-4 на ТПУ "Марьина роща" объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ, а также организованы удобные маршруты наземного транспорта.

Ранее Собянин рассказал, насколько короче стал путь из одного конца Москвы в другой после запуска БКЛ.