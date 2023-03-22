В районе Марьино появится новое досуговое пространство для жителей - Собянин

В районе Марьино появится новое досуговое пространство для жителей - Собянин
Фото: пресс-служба
План благоустройства предварительно был согласован с москвичами

Особенностью столичного района Марьино является каскад небольших водоемов. В свое время эти пруды оборудовали специально, чтобы защитить жилую застройку от подтоплений во время весенних паводков и сильных ливней. Сейчас власти города решили благоустроить эту зону, чтобы она была не только практичной, но и красивой. О том, что в скором времени появится в Марьине, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Проект, одобренный правительством Москвы, затрагивает территорию 16 прудов-регуляторов. В его основу положена идея создания качественного досугового пространства с разными функциональными зонами. Важно, что предварительно детали благоустройства обсуждались с местными активистами. Когда все будет готово, все жители района смогут найти там себе место по душе: для тихого отдыха, для прогулок с колясками, для игр с детьми, для спортивных занятий и пр.

"Горожане смогут приходить туда, чтобы подышать свежим воздухом, почитать, посидеть с ноутбуком, обсудить новости с соседями или друзьями. Здесь можно будет полюбоваться водными пейзажами и прогуляться среди зелени",

– так описал Сергей Собянин зоны тихого отдыха. На новых детских площадках будет установлено оборудование для ребят разного возраста. Спортивные площадки также будут ориентированы на разный возраст посетителей и разные активности. Так, возле прудов установят тренажеры для воркаута, столы для настольного тенниса, оборудуют площадки для занятий йогой, гимнастикой.

Реализовать проект благоустройства прудов в Марьине власти рассчитывают в 2023 году. 

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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