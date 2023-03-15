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Сегодня в Москве 195 тысяч семей, в которых воспитывается три ребенка и более. Это почти втрое больше, чем было 10 лет назад. Во многом это стало возможным благодаря семейной политике, реализуемой в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы", указал мэр Сергей Собянин.
Многодетные семьи в столице имеют ряд льгот и преференций. В частности, им полагаются субсидии и скидки на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и т.д. С 2022 года правом бесплатного проезда в общественном транспорте наделены оба родителя многодетной семьи.
Важно, что все пособия и соцвыплаты семьям с детьми регулярно индексируются. Так, с января 2023 г. они увеличены на 10%.
"С 2022-го мы начали по-новому выплачивать пособия на детей до 18 лет из нуждающихся семей. Теперь они зависят от комплексной оценки нуждаемости",
– написал мэр в своем телеграм-канале. Он добавил, что дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке.
Практически все дети, оставшиеся без родителей, сегодня живут в приемных семьях. Чтобы каждый ребенок обрел семью, в Москве открывают школы приемных родителей – сейчас таких работает более 40. Супругам, которые взяли на воспитание 5 и больше детей, город предоставляет просторную квартиру.
Для поддержки детей и родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Москве работают 19 семейных центров. Там можно получить консультацию профессиональных психологов, юристов, обратиться за помощью в службу медиации, посетить тренинги и занятия в подростковых клубах.
Ранее Сергей Собянин рассказал про новую детскую поликлинику в Москве.
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