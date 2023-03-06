Медицинские услуги высокого уровня: Собянин рассказал про новую поликлинику в Дмитровском районе

Медицинские услуги высокого уровня: Собянин рассказал про новую поликлинику в Дмитровском районе
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Современное медучреждение рассчитано для оказания помощи 66 тысячам маленьких и взрослых пациентов

В Дмитровском районе столицы открылась поликлиника для детей и взрослых, оборудованная по новому московскому стандарту. Как сообщил мэр Сергей Собянин, медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену и готово обслуживать 66 тысяч проживающих поблизости москвичей.

В семиэтажном здании по адресу: Дмитровское шоссе, дом 107Г разместились филиалы консультативно-диагностического центра №6 и детской городской поликлиники №86. Здесь же будет работать и женская консультация №4 ГКБ им. В.В. Вересаева. Площадь здания в 15 тыс. квадратных метров позволяет создать комфортные условия для пациентов и сотрудников и разместить в кабинетах все необходимое медицинское оборудование в соответствии с новым московским стандартом.

Как подчеркнул мэр, у взрослого и детского блоков отдельные входы, что исключает пересечение потоков пациентов.

"Кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей находятся на нижних этажах, менее востребованные и административные – выше",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Во взрослом отделении будут принимать терапевт, лор, хирург, невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, уролог. В их кабинетах установлено современное оборудование для диагностики. Кроме этого, пациенты филиала смогут здесь же, в шаговой доступности от дома, сделать рентген, маммографию, пройти КТ и МРТ – обследования.

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

В детском отделении принимают педиатр, лор, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, хирург и другие специалисты. Чтобы малышам не было скучно в ожидании приема, там оборудованы игровые зоны. Впрочем, современные цифровые сервисы помогают эффективно выстраивать процесс оказания медицинской помощи и делают посещение поликлиники еще более удобным, говорит главный врач детской городской поликлиники № 86 Галина Уханова.

"Мы очень рады, что в Дмитровском районе построен и уже принимает пациентов наш новый филиал, который работает по новому московскому стандарту. В этом учреждении мы сможем оказывать медицинскую помощь более чем 8 тысячам детей и подростков из ближайших домов. Здесь созданы максимально комфортные условия как для наших маленьких пациентов и их родителей, так и для нашего персонала",

– рассказала Галина Уханова.

Напомним, что все детские и взрослые поликлиники Москвы уже перешли на электронные медицинские карты. Таким образом, все данные о визите к врачу, справки, результаты обследований доступны пациенту или родителям онлайн через компьютер или смартфон. Это значительно экономит время и делает медицинское обслуживание более комфортным.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие еще больницы и поликлинику откроются в столице в ближайшей перспективе.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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