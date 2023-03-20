Московские парки начали подготовку к весеннему сезону - Сергей Собянин

Московские парки начали подготовку к весеннему сезону - Сергей Собянин
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Бесплатные фестивальные катки в столице этой зимой посетили более полумиллиона человек

На небе засияло яркое солнышко – значит, пришла пора прощаться с зимними развлечениями. Но период активности в Москве никогда не заканчивается. Завершая зимний сезон, столичные парки уже готовятся к весенне-летнему. О том, что ожидает москвичей и гостей столицы с приходом тепла, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что всю минувшую зиму в Москве работали катки, горки, лыжные трассы, в парках и на площадях проходили спортивные соревнования, праздники, мастер-классы, экскурсионные и развлекательные мероприятия.

Москвичи с удовольствием принимали участие во всякого рода активностях на свежем воздухе. На бесплатных площадках фестиваля "Московские сезоны" побывало больше 550 тысяч человек, на катках в парках культуры и отдыха – свыше 725 тысяч человек. Интерактивные программы в Московской усадьбе Деда Мороза посетили 265 тысяч маленьких и взрослых гостей.

Однако пришло время менять коньки на ролики и лыжи на самокаты. Совсем скоро можно будет делать зарядку на улице и совершать утренние пробежки. Столица готовится к теплому сезону:

"С приходом весны мы будем благоустраивать и озеленять парки, проведем субботники, приведем в порядок детские и спортивные площадки и другую инфраструктуру",

– заверил мэр. Он сообщил, что столичные парки и общественные пространства запланировали на весну более тысячи различных мероприятий и активностей. Большинство из них будут бесплатными и доступными для всех желающих. Кроме того, скоро в городе начнется прокат велосипедов, самокатов, роликовых коньков. А к маю ожидается открытие сезона фонтанов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как преобразится Цветной бульвар возле Цирка Никулина после благоустройства.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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