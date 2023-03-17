Сергей Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Сергей Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО
Фото: АГН Москва
Помощь оказывают супругам, родителям и детям военнослужащих, а также гражданским специалистам

Москвичи, отправившиеся в зону специальной военной операции, могут быть уверены, что, пока их нет дома, их родные не останутся без помощи и поддержки. Эту функцию взял на себя город. Причем комплекс мер по поддержке семей участников СВО постоянно пополняется.

Москва стала помогать родственникам мобилизованных буквально сразу после объявления о проведении мобилизации – с октября 2022 года. В феврале 2023 г. мэр Сергей Собянин распространил эти меры поддержки на всех участников СВО, в том числе на контрактников и добровольцев.

С марта в Москве функционирует новый Единый центр поддержки участников СВО и их семей, напомнил мэр Сергей Собянин. Он расположен в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Обратиться туда могут не только военные и их родные, но также волонтеры и специалисты гражданских специальностей, работающие в зоне СВО.

Там могут оказать психологическую помощь, проконсультируют по юридическим вопросам, подскажут, какие им положены льготы и как их оформить. Желающим помогут найти работу или получить новую специальность. Важно, что каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке, без формализма, поэтому решение найдется даже в самом нетривиальном случае.

Подробнее о комплексе мер поддержки для семей участников СВО можно узнать здесь.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в новом госпитале на базе клинического центра "Вороновское" в Москве начали лечить раненых участников СВО, а также оказывать медицинскую помощь жителям новых российских территорий.   

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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