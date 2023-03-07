Собянин: в клиническом центре "Вороновское" начали оказывать медпомощь участникам СВО и населению новых территорий

Собянин: в клиническом центре "Вороновское" начали оказывать медпомощь участникам СВО и населению новых территорий
Фото: пресс-служба
Госпиталь разгрузит больницы ЛНР и ДНР и позволит им вернуться к плановому лечению пациентов

На базе клинического центра "Вороновское" в Москве открылся госпиталь, где будут лечить раненых участников специальной военной операции, а также оказывать медицинскую помощь жителям новых российских территорий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Москва оказывает Донецку и Луганску системную помощь, в том числе по медицинским вопросам. Бригады московских врачей с лета 2022 г. выезжают в ЛНР и ДНР, работают в местных больницах, делают операции разного профиля. Помимо этого, с ноября 2022 г. московском Госпитале ветеранов войн №3 организована реабилитация военнослужащих СВО. Теперь Москва делает следующий шаг:

"Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий",

– сообщил Собянин. Он пояснил, что пациентами этого госпиталя могут быть как военные, так и гражданские служащие, а также мирные жители, получившие ранения в результате боевых действий.

Первые пациенты уже поступили в госпиталь и были прооперированы. Среди них, в частности 50-летний Юрий. Он работал сторожем на водонапорной башне, когда в нее угодила бомба ВСУ. Мужчина был ранен в шею. После операции идет на поправку. Доброволец Игорь подорвался на мине в ДНР, потерял часть ноги. В госпитале ему уже сделали пластику, чтобы подобрать протез и продолжить лечение, сообщил мэр.

На прошлой неделе в Москве был открыт Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Там можно получить полный спектр услуг: от психологической и юридической помощи до реабилитации и поиска новой работы. "Постараемся окружить вниманием всех, кто в этом нуждается", – заверил Сергей Собянин.

Ранее Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике на Дмитровке.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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