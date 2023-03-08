Медик назвал самый бесполезный способ борьбы с паразитами

Россиянам рекомендуют больше слушать врачей, а не знакомых

Доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов рассказал о самых "паразитарных" регионах России, где риск подхватить гельминтов выше, чем в других частях страны.

К примеру, если в регионах по национальной традиции любят употреблять сырое мясо с рыбой, заболеваемость выше. В особенности биогельминтозы распространены в Обь-Иртышском бассейне, где часто употребляют сырую рыбу.

Второй путь по частоте – недостаточная проварка и прожарка мяса и рыбы. Тут в особой зоне риска любители сырых стейков и тартара.

Нужно помнить, что вакцины против паразитарных заболеваний бесполезны – вакцина фактически не будет действовать, так как "приглушают" иммунитет. Вакцины в принципе стимулируют иммунитет, однако в этом случае делать укол бесполезно – как организм будет реагировать на то, что в нем отсутствует?

"Когда на вакцинацию приводят животное, ветеринар почти всегда спрашивает, проверяли ли питомца на глистов. Врач в поликлинике таких вопросов не задает. В итоге человек, не подозревающий о своем, например, аскаридозе получает дозу вакцины от того же COVID-19, а потом все равно им заражается. Иногда умирает. Мы потом получаем некорректную статистику, что вакцина не сработала, – а это просто пациент пришел с глистами", – высказался медик.

Иными словами, чтобы отвадить паразитов из организма, необходимо, чтобы хотя бы один такой был в организме. В противном случае человека будут "травить впустую".