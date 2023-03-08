Медик назвал самый бесполезный способ борьбы с паразитами

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов рассказал о самых "паразитарных" регионах России, где риск подхватить гельминтов выше, чем в других частях страны.
К примеру, если в регионах по национальной традиции любят употреблять сырое мясо с рыбой, заболеваемость выше. В особенности биогельминтозы распространены в Обь-Иртышском бассейне, где часто употребляют сырую рыбу.
Второй путь по частоте – недостаточная проварка и прожарка мяса и рыбы. Тут в особой зоне риска любители сырых стейков и тартара.
Нужно помнить, что вакцины против паразитарных заболеваний бесполезны – вакцина фактически не будет действовать, так как "приглушают" иммунитет. Вакцины в принципе стимулируют иммунитет, однако в этом случае делать укол бесполезно – как организм будет реагировать на то, что в нем отсутствует?
"Когда на вакцинацию приводят животное, ветеринар почти всегда спрашивает, проверяли ли питомца на глистов. Врач в поликлинике таких вопросов не задает. В итоге человек, не подозревающий о своем, например, аскаридозе получает дозу вакцины от того же COVID-19, а потом все равно им заражается. Иногда умирает. Мы потом получаем некорректную статистику, что вакцина не сработала, – а это просто пациент пришел с глистами", – высказался медик.
Иными словами, чтобы отвадить паразитов из организма, необходимо, чтобы хотя бы один такой был в организме. В противном случае человека будут "травить впустую".
Отношения между странами ухудшаются
Уничтожено два пункта дислокации ВСУ