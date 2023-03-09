Что делать при переедании на праздниках: диетолог дала ценный совет

Что делать при переедании на праздниках: диетолог дала ценный совет
Valery Lukyanov/www.globallookpress.com
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От всех бед с ЖКТ поможет движение

Во время застолья мы позволяем себе расслабиться и попробовать как можно больше угощений, из-за чего появляется чувство тяжести в переполненном едой желудке. Переедания следует избегать – на следующее утро пора выходить на работу, а потому важно, чтобы ЖКТ не страдал от последствий праздничного застолья, указала врач-диетолог Нурия Дианова.

Достаточно двигательной активности, которая ускоряет пищеварение и облегчает состояние человека, который уже переел.

"При переедании хорошо помогает небольшая активность – это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть", – указала Дианова.

Лекарства на основе ферментов хотя и облегчают пищеварение, но являются крайней мерой. 

"Есть ферментные препараты, люди ими активно пользуются. На мой взгляд, это немного расхолаживает пищевое поведение. Человек сам себе устраивает "качели": сначала переедает, а потом пытается спастись. Важно учиться правильно питаться и оставить ферментные препараты на крайний случай", – указывает специалист.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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