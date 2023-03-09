Россиянам назвали самые бесполезные популярные продукты

Жертвам маркетинга можно выбросить из будущих трат все озвученное

Желая снизить траты и при этом сохранить прежний уровень жизни без вреда здоровью – тяжелое и довольно затратное дело. Однако, указывают многочисленные эксперты, от определенных продуктов можно отказаться ввиду их полнейшей бесполезности.

Продукты для детокса и очищения

Довольно дорогой товар – рынок уверяет покупателей, что с ним можно стать здоровее и чище. Медики же сокрушенно качают головой, напоминая, что только почки с печенью справляются с вредными для организма соединениями, фильтруя кровь.

Мультивитамины

Бесконтрольный прием БАДов, которые почему-то продаются не в аптеке, а в фитнес-залах с дотошными инфоцыганами за стойкой, также стал следствием многолетней маркетинговой кампании. Биодобавки и витамины необходимо принимать лишь тогда, когда вы заручились рекомендацией врача и сдали необходимые анализы.

Жевательная резинка

Примерно на один килограмм жвачки обойдется вам в 2 500 рублей. А ведь спустя пару минут жвачка отправляется в урну. Зубы она не очищает, а дыхание освежает куда хуже специальных спреев.