Что такое "синдром отложенной жизни" и как с ним бороться

Что такое "синдром отложенной жизни" и как с ним бороться
Simon Belcher/www.globallookpress.com
Трудоголикам нужно научиться жить сегодняшним днем

"Синдром отложенной жизни" – состояние, характерной для людей на руководящих должностях и трудоголиков, указала психолог Ксения Левина. В отличие от прокрастинации, которая является "временной историей" из-за страхов и тревог, в первом случае речь идет о длительном откладывании.

Человек откладывает "на потом" всю свою жизнь и настоящее – ставя себе определенные условия. Например, когда вырастут дети. Заваленные работой люди сначала думают, что отдохнут до пенсии – а в итоге наступает эмоциональное выгорание и моральная усталость. Поэтому жить нужно сегодня и снижать ожидания для достижения желаемого.

"Этот синдром нередко связан с низкой самооценкой, потому что есть сомнения относительно себя, насколько я достоин этой жизни. Либо из-за чрезмерных требований к себе. Хочется всего или ничего. Не маленькими шагами я иду к цели, а хочется сразу. Большой разрыв не позволит прийти к своей цели. Иногда рекомендуется снижать планку по целям, либо огромную цель разбивать на маленькие шаги, которые реально достижимы", – высказалась специалист.

Бороться с таким синдромом можно маленькими шагами: носить красивую одежду, есть из праздничного сервиза, использовать дорогие духи.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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