Почему медики против перехода на летнее время

Почему медики против перехода на летнее время
t.me/tv_360ru
Циркадный ритм подчиняется только биологическим часам

Телетерапевт Александр Мясников рассказал, что все живые организмы, так или иначе, живут "в солнечном времени", которому подчинены все физиологические процессы и циркадные ритмы. Таким образом, речь идет о всем организме – нервной системе, метаболизме, пищеварении и гормональном фоне, которые подчинены внутренним биологическим часам.

"Впервые переход на "летнее" время был осуществлен у 1918 году в послевоенной Германии с целью экономии электричества. Затем этому примеру последовали некоторые штаты США. К настоящему времени и у экономистов серьезные сомнения в экономическом эффекте смены времени. В конце-концов, все по нулям: утром на час света больше, вечером на тот же час меньше. И наоборот. Это как короткое одеяло на голову натягивать: ноги обязательно оголятся", – считает Мясников.

Медицинская статистика же такова: в Штатах на примере анализа 733 тысяч случаев ДТП выяснили, что в первые две недели перехода на летнее время число аварий увеличивается на 6 процентов. А Швеции за одну неделю растет число инфарктов и инсультов.

"В итоге американцы, проанализировав миллионы историй болезней онкобольных, сопоставили все с изменением времени и пришли к выводу, что переход на летнее время "возможно, является канцерогеном для человека", – заявил Мясников.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Боже, спаси нас": в Европарламенте устроили истерику из-за коварства США

Вашингтон отстаивает исключительно свои интересы

"Аллигаторы" в небе: лучшие кадры из зоны спецоперации за день

Боевые вертолеты блестяще справляются с задачей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей