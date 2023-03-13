Почему медики против перехода на летнее время

Циркадный ритм подчиняется только биологическим часам

Телетерапевт Александр Мясников рассказал, что все живые организмы, так или иначе, живут "в солнечном времени", которому подчинены все физиологические процессы и циркадные ритмы. Таким образом, речь идет о всем организме – нервной системе, метаболизме, пищеварении и гормональном фоне, которые подчинены внутренним биологическим часам.

"Впервые переход на "летнее" время был осуществлен у 1918 году в послевоенной Германии с целью экономии электричества. Затем этому примеру последовали некоторые штаты США. К настоящему времени и у экономистов серьезные сомнения в экономическом эффекте смены времени. В конце-концов, все по нулям: утром на час света больше, вечером на тот же час меньше. И наоборот. Это как короткое одеяло на голову натягивать: ноги обязательно оголятся", – считает Мясников.

Медицинская статистика же такова: в Штатах на примере анализа 733 тысяч случаев ДТП выяснили, что в первые две недели перехода на летнее время число аварий увеличивается на 6 процентов. А Швеции за одну неделю растет число инфарктов и инсультов.

"В итоге американцы, проанализировав миллионы историй болезней онкобольных, сопоставили все с изменением времени и пришли к выводу, что переход на летнее время "возможно, является канцерогеном для человека", – заявил Мясников.