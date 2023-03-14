Россиянам назвали главные правила приема обезболивающих

Без врачей пытаться что-то сделать не стоит

Телетерапевт Александр Мясников в эфире авторской телепередачи на "России 1" озвучил основные правила приема обезболивающих препаратов.

Медик уточнил, что все необходимо принимать исключительно после консультаций со специалистом. Если речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах, необходим курс, который, как правило, длится до десяти дней. Подобный способ не только снимает болевые симптомы, но и купирует само воспаление.

Мясников также предложил россиянам сочетание нестероидных противовоспалительных средств с ингибиторами протонной помпы, чтобы обезопасить организм от эрозий и язв желудка.