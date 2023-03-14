Медик назвала главную проблему россиян

Все начинается с еды

Среднестатистический россиянин потребляет в сутки в два раза больше соли, чем рекомендуется. Проблема оказывает влияние на продолжительность жизни человека, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Проблема высокого потребления соли напрямую влияет на продолжительность жизни россиян. Избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность российской популяции, прежде всего, у мужчин. Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%, а наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%", – сказала Драпкина.

В течение последних десяти лет потребление соли в стране сохраняется на уровне 11 граммов в день на каждого человека. Безопасный уровень потребления же составляет 5 граммов.

Согласно исследованиям, половина россиян – 49,3 процента – имеют избыточное потребление соли в рационе. Чаще всего избыток выявляется у мужчин – 53%.