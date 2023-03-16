Как восстановиться после тренировки: раскрыт секрет

Без хорошего отдыха все бессмысленно

Если вы тренируетесь не для проявления своих спортивных навыков в соревнованиях, а стремитесь поддержать комфортный вес и красоту своего тела, важен грамотный подход. Помните, что решает не количество, а качество. Кое-кто полагает, что отдыхать от физических нагрузок не нужно. Однако отдых не менее важен, чем сами упражнения.

Золотое правило: между интенсивным кардио и силовыми тренировками должен пройти минимум один день. Если вы не понимаете, что необходим отдых, научитесь понимать сигналы тела. Оно всегда подскажет, когда наступает переутомление.

"Это постоянная мышечная боль, чувство вялости, усталости и переутомления после тренировки, повышенная частота травм или заболеваний, изменения психологического состояния – резкая смена настроения, раздражительность, нарушение сна, бессонница", – говорится в материале.

По словам фитнес-тренера Светланы Бутовой, восстановиться помогает теплый душ – это самый доступный метод.

"Если после интенсивных занятий возникает крепатура, теплая вода поможет снять напряжение и улучшит кровообращение. Можно также прибегнуть к контрастному душу, постепенно меняя температуру воды", – говорится в материале.



Естественно, если есть возможность, можно сходить на массаж, который улучшает кровоток и лимфоток, а также ускоряет выведение молочной кислоты.