Медик посоветовал россиянам смотреть сериалы перед сном

Медик посоветовал россиянам смотреть сериалы перед сном
Jenny Norquist/www.globallookpress.com
Особенно ужастики

Просмотр любимых сериалов перед сном – не только приятное, но и вполне себе полезное дело, которое отвлекает от активного и насыщенного дневного режима. Организм расслабляется и уже готовится ко сну, объяснил сомнолог, завотделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава РФ Михаил Полуэктов.

Современная сомнология, указал специалист, вполне себе положительно реагирует на просмотр сериалов перед тем, как отправиться спать.

"Поскольку это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим", – пояснил Полуэктов.

Человек, объяснил медик, погружается в нечто приятное и знакомое для себя, что благотворно отражается на нервной системе.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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