При каких болезнях нужно есть квашеную капусту

Она подойдет людям, страдающим от недугов кишечника

Квашеная капуста содержит в себе массу полезных веществ – это витамины C, K, U, клетчатка, калий, кальций, фосфор и другие. Капустный белок по своим свойствам является важнейшим источником аминокислот, которые помогают в работе внутренних органов человека.

Как рассказал диетолог Алексей Ковальков, квашеная капуста крайне благоприятно сказывается на кишечнике, способствует повышению иммунитета. Блюдо будет полезно тем, кто страдает от язвы, болезней двенадцатиперстной кишки, гастритов и колитов. Капуста поможет наладить работу печени, кроветворения, а также будет стимулировать работу почек.

Микроэлементы в квашеной капусте способны наладить обмен веществ в организме, способствуют заживлению ран и красоте.

"Прежде всего она участвует в выработке лейкоцитов, а также способствует образованию коллагена. Того самого коллагена, необходимого для упругости нашей кожи и других тканей", – заявил специалист.

По его словам, в день можно съедать до 200 гр блюда – лучше всего его сочетать с красным мясом.