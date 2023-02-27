Сергей Собянин: в Москве открылся Единый центр поддержки для всех участников СВО и их семей

Сергей Собянин: в Москве открылся Единый центр поддержки для всех участников СВО и их семей
Фото: АГН Москва
Помощь доступна как для контрактников, так и для добровольцев

В Москве с октября 2022 года по поручению президента РФ работает система оказания социальной помощи для семей мобилизованных. Сегодня, 27 февраля, в городе открыли новый центр, который будет специализироваться на помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Меры поддержки в едином центре будут одинаковы как для контрактников, так и для мобилизованных с добровольцами. Однако для каждого обратившегося будет сформирован индивидуальный подход.

"За участником СВО и семьей будет закреплен персональный координатор. В центре помогут получить психологическую поддержку, оформить социальные пособия и льготы, пройти переобучение и устроиться на работу, получить юридическую консультацию, поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации, подобрать спортивные занятия и другое", – сообщил Сергей Собянин.

Персонал центра – люди, горящие желанием помочь семьям бойцов и солдатам, которым необходимо вернуться к нормальной мирной жизни.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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