Сергей Собянин: в Москве открылся Единый центр поддержки для всех участников СВО и их семей

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В Москве с октября 2022 года по поручению президента РФ работает система оказания социальной помощи для семей мобилизованных. Сегодня, 27 февраля, в городе открыли новый центр, который будет специализироваться на помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Меры поддержки в едином центре будут одинаковы как для контрактников, так и для мобилизованных с добровольцами. Однако для каждого обратившегося будет сформирован индивидуальный подход.
"За участником СВО и семьей будет закреплен персональный координатор. В центре помогут получить психологическую поддержку, оформить социальные пособия и льготы, пройти переобучение и устроиться на работу, получить юридическую консультацию, поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации, подобрать спортивные занятия и другое", – сообщил Сергей Собянин.
Персонал центра – люди, горящие желанием помочь семьям бойцов и солдатам, которым необходимо вернуться к нормальной мирной жизни.
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