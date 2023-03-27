В 2022 г. на московских сценах состоялось 277 премьер

27 марта любители искусства отмечают Всемирный день театра. Для Москвы это особенный праздник, ведь здесь работали и работают великие режиссеры и талантливейшие артисты. Мэр Сергей Собянин поздравил всех причастных с праздником и рассказал в своем блоге, как город поддерживает театры в столице.

В 2011 г., вспоминает Собянин, был проведена ревизия состояния материально-технической базы городских театров, которая показала, что лишь четверть из них находится в хорошем состоянии. Остальные нуждались как минимум в ремонте, а многие и в полной реконструкции. Дело осложнялось тем, что некоторые известные театры размещались в исторических зданиях, памятниках архитектуры, к ремонту которых требовался особый подход.

Власти Москвы взялись за решение этого вопроса.

"Каждый проект ремонта, реконструкции или реставрации московского театра разрабатывается индивидуально. Учитывается буквально все: история места, специализация, сложившийся репертуар и творческие замыслы художественного руководителя",

– указал Собянин в своем блоге. Более того, каждый театр в ходе ремонта получает новое оборудование, открывающее больше возможностей для реализации творческих планов режиссеров-постановщиков. Для актеров обустраивают удобные гримерные. Зрители – комфортные места в залах.

За последнее десятилетие в Москве отремонтировали или перестроили 85 зданий 40 городских театров. В их числе – Театр кошек Куклачева, театры "У Никитских ворот", "Тень", "Электротеатр", Театр на Таганке, Театр на Покровке, "Современник", "Еt Cetera", "Геликон-Опера", "Волшебная лампа", "Школа современной пьесы", "Ведогонь-театр", "Русская песня", Театр на Бронной, Театр "Уголок Дедушки Дурова", театры Александра Градского, Романа Виктюка, Олега Табакова – продолжать этот список можно очень долго.

Зрители это ценят: в прошлом году спектакли и представления посетили 5,4 миллиона человек.

Но работа еще продолжается. Еще есть театры, которым требуется обновление. Главным подарком для столичных театралов в нынешнем году станет открытие после масштабной реконструкции Театра Эстрады в знаменитом Доме на набережной. По словам Собянина, ремонтные работы там "вышли на финишную прямую", так что ждем новых премьер и возобновления любимых спектаклей.

Ранее Собянин рассказал про новый комплекс МГТУ им. Баумана и благоустройство прилегающей к вузу территории.