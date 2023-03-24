Еще около 80 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации – Сергей Собянин

Еще около 80 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации – Сергей Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Современные здания вырастут на месте старых пятиэтажек

В Москве продолжается реализация программы реновации – бесплатного расселения жителей ветхих домов в современные новостройки. В 2023 году под демонтаж запланировано пустить 200 старых зданий, людей из которых уже переселили, чтобы на этом месте построить дома для новых переселенцев, сообщил Сергей Собянин.

"Больше 100 жилых домов построим на месте снесенных или готовых к сносу",

– написал мэр в своем телеграм-канале. Он уточнил, что 46 зданий уже снесено, преимущественно, в Юго-Восточном, Восточном и Западном административных округах Москвы, где наиболее старый жилой фонд.   

Вскоре там появятся новые дома, с комфортными квартирами и удобной инфраструктурой, куда смогут переехать примерно 80 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что первый этап по программе реновации был успешно завершен в 17 столичных районах.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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