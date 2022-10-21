В 17 районах Москвы завершен первый этап по программе реновации

В 17 районах Москвы завершен первый этап по программе реновации
Фото: АГН "Москва"
Новое жилье получили тысячи жителей

В семнадцати районах столицы завершился первый этап программы реновации, в рамках которого свыше 15 тысяч жителей из 86 старых домов либо переехали в новые квартиры, либо готовятся к переезду. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

К настоящему времени расселено еще 278 зданий. В департаменте градостроительной политики уточнили, что районы расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.

Слаженная работа местных властей позволяет продолжить подбор дополнительных стартовых площадок, провести оптимизацию сроков строительства и ускорить срок переселения, что не может не влиять не темп реализации программы.

Программа утверждена еще в 2017 году, порядка миллиона москвичей переедут в новые квартиры, всего планируется расселить 5175 домов.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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