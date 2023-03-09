Московские ветераны и труженики тыла получат материальную помощь ко Дню Победы - Собянин

Выплаты составят от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, проживающие в Москве, получат к 78-й годовщине Победы единовременную материальную помощь. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Собянин.

Выплаты ко Дню Победы стали традиционными для москвичей. В этом году на денежный подарок могут рассчитывать 49,6 тысячи ветеранов, среди которых:

инвалиды и участники ВОВ, в том числе проходившие службу в частях, не входивших состав действующей армии;

инвалиды детства, получившие увечья в годы войны;

участники обороны Москвы;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

труженики тыла;

узники фашистских концлагерей

люди, сдававшие кровь в военный период, и др.

Полный перечень категорий граждан, которым Москва выплатит денежное пособие ко Дню Победы, приводит портал mos.ru. В зависимости от категории, ветераны получат к 9 мая от 10 до 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году увеличили размер поддержки московским семьям с детьми.