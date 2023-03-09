Московские ветераны и труженики тыла получат материальную помощь ко Дню Победы - Собянин

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Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, проживающие в Москве, получат к 78-й годовщине Победы единовременную материальную помощь. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Собянин.
Выплаты ко Дню Победы стали традиционными для москвичей. В этом году на денежный подарок могут рассчитывать 49,6 тысячи ветеранов, среди которых:
Полный перечень категорий граждан, которым Москва выплатит денежное пособие ко Дню Победы, приводит портал mos.ru. В зависимости от категории, ветераны получат к 9 мая от 10 до 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в 2023 году увеличили размер поддержки московским семьям с детьми.
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