Московские ветераны и труженики тыла получат материальную помощь ко Дню Победы - Собянин

Московские ветераны и труженики тыла получат материальную помощь ко Дню Победы - Собянин
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Выплаты составят от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, проживающие в Москве, получат к 78-й годовщине Победы единовременную материальную помощь. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Собянин.

Выплаты ко Дню Победы стали традиционными для москвичей. В этом году на денежный подарок могут рассчитывать 49,6 тысячи ветеранов, среди которых:

  • инвалиды и участники ВОВ, в том числе проходившие службу в частях, не входивших состав действующей армии;
  • инвалиды детства, получившие увечья в годы войны;
  • участники обороны Москвы;
  • жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;
  • вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;
  • труженики тыла;
  • узники фашистских концлагерей
  • люди, сдававшие кровь в военный период, и др.

     Полный перечень категорий граждан, которым Москва выплатит денежное пособие ко Дню Победы, приводит портал mos.ru. В зависимости от категории, ветераны получат к 9 мая от 10 до 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году увеличили размер поддержки московским семьям с детьми.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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