Пациенты с сердечной недостаточностью наблюдаются в Москве по индивидуальной программе – Собянин

Своевременная диагностика и лечение позволяют избежать серьезных патологий

Проект по диспансерному наблюдению за москвичами с хронической сердечной недостаточностью будет продолжен. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По новому московскому стандарту пациенты с сердечной недостаточностью получают индивидуальную программу наблюдения. Врачи контролируют их состояние в динамике, чтобы заблаговременно принять необходимые меры.

"Для этого в ЕМИАС запущен сервис "Диспансерное наблюдение". В нем, например, лечащий врач видит, что пациент вызывал скорую",

– пояснил мэр. Врач может сам пригласить пациента на прием при необходимости, чтобы скорректировать терапию или направить на дополнительное исследование. При этом пациент всегда может связаться с помощниками врачей, чтобы уточнить назначение, проконсультироваться по состоянию здоровья или попросить помочь записаться на обследование.

Сейчас программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей, страдающих девятью хроническими заболеваниями. Но, как отмечает мэр, главная задача – сформировать у москвичей культуру заботы о своем здоровье, чтобы они вовремя проходили обследования и выполняли рекомендации медиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения.