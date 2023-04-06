Почему после сна болит голова: ортопед дал неожиданный ответ

Почему после сна болит голова: ортопед дал неожиданный ответ
Justus Klingel/www.globallookpress.com
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Дело в том, на чем мы спим

Как правило, обычная подушка не обеспечивает телу нужно положение с точки зрения физиологии. Они теряют форму и перестают поддерживать шейный отдел. Страдают мышцы, нарушается кровоток в головной мозг, указал травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

Еще один важный момент – подушка должна быть подобрана по размеру. Иначе можно усугубить течение остеохондроза. Если человек еще и ведет сидячий образ жизни, позвоночник сильно нагружен статически. Развивается дегенерация межпозвоночных дисков, что сопровождается болями в спине.

Именно поэтому, указывает медик, необходимы ортопедические подушки, обеспечивающие правильное с точки зрения физиологии положение телу.

"Благодаря такой поддержке, по-настоящему отдыхают мышцы, суставы, снимается напряжение и улучшается кровообращение", – отметил специалист.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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