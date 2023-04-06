О чем говорят постоянные боли в животе: медик указал на один орган

Пришло время наведаться к врачу

У обывателей сложилось ошибочное мнение, что с поджелудочной железой нет никаких проблем, если она не болит – значит, все в порядке после застолий с калорийными салатами и спиртным. Однако все может плохо закончиться в один прекрасный момент, предупреждает гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Медик указал, что при отсутствии выделения ферментов, которые в нужном количестве необходимы для переваривания пищи, боли в животе и вздутии причину нужно искать в поджелудочной железе.

"Как правило, это майонезные салатики, закуски, сладости с кремом. Да, в такие дни поджелудочная работает на износ, но даже при таком графике ферментов может не хватить. Пища не переваривается и просто вылетает", – объяснил специалист.

По словам Вялова, самые убийственные сочетания для поджелудочной железы – алкоголь вперемешку с никотином. Если "послабление стула" происходит на постоянной основе, нельзя исключать на обширное поражение тканей поджелудочной железы.

Медлить с обращением к врачу нельзя, если "послабление стула происходит постоянно", подчеркнул Сергей Вялов. Не исключено, что симптом указывает на обширное поражение тканей поджелудочной.

"Нужно определить, сколько еще осталось здоровых клеток и спасать их", – отметил гепатолог.

