Хирург раскрыл главную опасность туалетной бумаги

Хирург раскрыл главную опасность туалетной бумаги
Noah Wedel via www.imago-images./www.globallookpress.com
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Лучше воды нет ничего

Туалетная бумага – не самое безопасное средство для интимной гигиены, если у человека имеются проктологические заболевания, указал врач-хирург Жениш Алиев.

Специалист указал, что такое средство не рекомендуется пациентам с болезнями прямой кишки, запорами или жидким стулом (то же самое относится и к влажным салфеткам).

Бумага оставляет микротравмы в интимной зоне, что приводит к воспалению. Нельзя, к тому же, исключать, что таким образом вы занесете инфекцию из прямой кишки в мочевыводящие пути – либо же на половые органы. 

"Но и тем, у кого нет проблем в аноректальной области, лучше помнить, что туалетная бумага не полностью удаляет загрязнения, лучше доверить этот вопрос проточной воде в биде или душе", – предупреждает хирург.

Источник: Почему болит ✓ Надежный источник
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