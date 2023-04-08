Хирург раскрыл главную опасность туалетной бумаги

Лучше воды нет ничего

Туалетная бумага – не самое безопасное средство для интимной гигиены, если у человека имеются проктологические заболевания, указал врач-хирург Жениш Алиев.

Специалист указал, что такое средство не рекомендуется пациентам с болезнями прямой кишки, запорами или жидким стулом (то же самое относится и к влажным салфеткам).

Бумага оставляет микротравмы в интимной зоне, что приводит к воспалению. Нельзя, к тому же, исключать, что таким образом вы занесете инфекцию из прямой кишки в мочевыводящие пути – либо же на половые органы.

"Но и тем, у кого нет проблем в аноректальной области, лучше помнить, что туалетная бумага не полностью удаляет загрязнения, лучше доверить этот вопрос проточной воде в биде или душе", – предупреждает хирург.