Россиянам назвали самый вредный завтрак

Россиянам назвали самый вредный завтрак
Jürgen Pfeiffer/www.globallookpress.com
Желудку хуже всего от быстрых углеводов

Углеводы, которые усваиваются легче всего, провоцируют системные хронические воспаления в организме, указал врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

"Это сладкие напитки, десерты, сладости, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна – белый хлеб, мучные изделия, белый рис, ячмень. Эти продукты могут присутствовать в рационе, но не больше 10% от суточной калорийности, потому что они, имея высокий гликемический индекс, могут усиливать оксидативный стресс и активировать провоспалительные гены", – указал специалист.

Во избежание рисков системного воспаления не употребляйте еду с высоким содержанием трансжиров – именно из-за них колоссально увеличивается риск летального исхода из-за любой причины на 34 процента, сердечно-сосудистых заболеваний – на 21 процент. Не увлекайтесь солью – это не менее опасно.

"Не следует употреблять соль более 5-6 г в сутки, включая добавленную соль в готовых продуктах, соусах, колбасных изделиях. Избыточное потребление соли уменьшает популяцию Lactobacillus в кишечнике. Это бактерии, борющиеся с воспалением", – уточнил эксперт.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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