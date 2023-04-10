Мясников раскрыл невероятные свойства лука

Мясников раскрыл невероятные свойства лука
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Лучший лекарь на грядке

Лук – настоящий лекарь с грядки, обеспечивающий витаминами и минеральными веществами. Полезен он и при простуде, и в качестве профилактики онкологии, указал теледоктор Александр Мясников.

Медик напомнил, что речь идет о природном антибиотике, который помогает бороться с простудными заболеваниями. Поэтому лук необходимо употреблять ежедневно – особенно тем, у кого повышен уровень холестерина. Дело в том, что в луке содержатся антоцианы – биологически-активные вещества, которое благотворно действует на холестериновый обмен.

Мясников напомнил, что лук – незаменимый источник витамина С. Правда, содержится таковой лишь в сыром варианте.

"Лучше есть в сыром виде – если только он не вызывает у вас изжоги и прочих симптомов. Красный лук вкуснее, но польза от всех видов лука примерно одинаковая", – указал Мясников.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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