Нутрициолог назвала рецепт идеального завтрака

Утренний прием пищи должен быть калорийным

Завтрак должен быть непременно калорийным – чтобы человек оставался сытым до обеда, указала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. Только так можно избавить себя от перекусов в течение дня. С утра нам остро необходима энергия, которая пробудит организм – это сложные углеводы.

Однако такие компоненты практически моментально перерабатываются. Нутриент, насыщающий лучше всего – жиры.

"Это могут быть растительные ненасыщенные жиры – авокадо, орешки, семечки. Могут быть насыщенные жиры животного происхождения – яйцо", – указала специалист.

Матыскин рекомендует добавлять в кашу орехи или сухофрукты, чтобы насытить завтрак. Речь идет о приеме пищи, которая составит до трети вашего суточного рациона.

"Если человек весит 60 килограммов, то он должен потреблять 60 граммов жира ежедневно, если нет противопоказаний врача. Чаще всего индивидуальное уменьшение количества жиров в рационе необходимо тем, у кого есть, например, проблемы с печенью, желчным пузырем или щитовидной железой", – добавила Матыскина.

