Собянин рассказал про уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий

Город помогает москвичам получить новые профессиональные знания

С 2021 года "Московская техническая школа" с подготовила уже больше тысячи инженеров по редким специальностям. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Сейчас пройти обучение в рамках проекта можно по пяти направлениям, но скоро откроется еще четыре.

"Московская техническая школа" – это уникальный городской проект по переквалификации сотрудников предприятий столицы. Там обучают работе с новейшими технологиями в инновационных сферах. В частности, открыты курсы "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Аддитивные технологии", "Промышленный дизайн", "Технологии связи".

"Инженеры с такими знаниями сейчас на вес золота – в критически важных областях идет процесс быстрого импортозамещения",

– отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В ближайшее время программа МШТ расширится. Для обучения будут доступны направления "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".

Чтобы отправить сотрудников на переквалификацию, предприятие может заполнить заявку на сайте Московской технической школы или Инвестиционном портале Москвы. Там же размещена информация, как оформить субсидию на оплату обучения.

Ранее сообщалось, что Служба занятости Москвы готова предложить 400 тысяч вакансий.