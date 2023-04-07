Поддержка предприятий помогает Москве получать инвестиции и создавать новые рабочие места — Собянин

Столица не стоит на месте и развивает промышленность

Московские предприятия получили от города порядка 4,2 миллиарда рублей в качестве субсидий, указал мэр столицы Сергей Собянин. Вот уже на протяжении одиннадцати лет городское правительство оказывает помощь промышленной отрасли, возмещая часть трат по лизингу и снижая кредитную нагрузку по процентам для приобретения оборудования.

С 2019 года в Москве начали выдавать субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям. Город оказал помощь более чем ста компаниям. Так, с 2023 года заключены договоры с 4 предприятиями суммой от 107 млн рублей.

Как указал мэр столицы, субсидии – обоюдно выгодное дело для города и для бизнеса. Компании получают возможность для роста и развития, а у Москвы появляется больше инвестиций, налогов, фиксируется рост ВВП и появление новых рабочих мест.