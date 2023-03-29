Уют у каждого дома: Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства 1600 дворов Москвы

При проведении работ учитываются пожелания местных жителей

Создание комфортной городской среды невозможно без благоустройства двора возле дома. Поэтому в Москве особое внимание уделяется придомовым территориям. На текущий год запланированы работы по оснащению и озеленению более 1600 дворов, сообщил Сергей Собянин.

В Москве множество мест, где приятно провести время на свежем воздухе: парки, скверы, площади столицы неизменно привлекают горожан и туристов. Однако порой нет времени, желания, возможности куда-то отправляться, хочется просто выйти из дома и тут же, в своем дворе, отдохнуть на лавочке, полюбоваться зеленью, поиграть с ребенком, сделать зарядку. Это стало возможным благодаря городской программе благоустройства. Она реализуется в столице с 2011 года.

Сначала все дворы приводили в порядок по единому стандарту: следили, чтобы везде были безопасные детские площадки, хорошее освещение, красивые клумбы. Постепенно появилась возможность подходить к вопросу более индивидуально. К примеру, оборудование на детских площадках стало более разнообразным, что очень радует детишек. Многие элементы инфраструктуры добавляются по просьбам местных жителей. Так, в прошлом году на Нижегородской улице горожане попросили обустроить теннисный корт – теперь каждый житель там может бесплатно заняться большим теннисом буквально рядом с домом.

Где-то просят проложить пешеходные тропы там, где ходить удобнее и короче, где-то указывают на необходимость выделения площадки для выгула собак – на все просьбы жителей непременно откликаются и при наличии подходящего места все делают.

"Мы стремимся к тому, чтобы у жителей каждого столичного района в шаговой доступности были возможности для занятий спортом, досуга с детьми и отдыха на озеленённых территориях. (…) Несмотря на единый стандарт благоустройства, каждый двор имеет свою тематику и концепцию и обустраивается с учетом пожеланий его жителей",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что в прошлом году было благоустроено и отремонтировано 2593 двора. В планах на 2023 год – обновление еще 1600 придомовых территорий.

В частности, в районе домов 52-54 по Кастанаевской улице установят шестиметровый игровой комплекс в виде башни с горками и сетками для лазания. При этом для малышей обустроят отдельную площадку, где они смогут в безопасности играть в песочнице и кататься на небольших качелях.

Юных жителей улиц Алабяна и Панфилова обрадуют новыми игровыми площадками – их появится целых четыре плюс спортивная, а также зона отдыха.

В целом во всех благоустраиваемых дворах будут установлены новые скамейки, фонари, высажены дополнительные деревья и кустарники, обновлены газоны. Для автовладельцев обустроят парковочные места. При этом будет соблюдаться принцип "квартального единства", когда территория целого квартала благоустраивается с соблюдением единого стиля.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что планируется в ближайшее время сделать в районе Марьино.