На станциях БКЛ построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы - Собянин

На станциях БКЛ построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы - Собянин
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Новая линия московского метро станет еще удобнее для пассажиров

Пересадки с БКЛ на радиальные линии метро скоро станут комфортнее. Для этого, как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, сейчас на некоторых станциях Большого метрокольца строятся дополнительные вестибюли и переходы.

Круговое движение по Большой кольцевой линии метро Москвы было запущено 1 марта. Тогда же для пассажиров открылись последние 9 станций, включенных в БКЛ. Москвичи сразу по достоинству оценили удобство новых маршрутов: только за первую неделю услугами БКЛ воспользовались более 4 миллионов человек.

При этом работы по улучшению БКЛ и ее включению в действующую городскую транспортную систему продолжаются. В частности, на "Электрозаводской" строится подземный переход на Арбатско-Покровскую линию. Это станет хорошей альтернативой наземному маршруту, которым пассажиры пользуются там сейчас. 

На станции "Авиамоторная" строится второй вестибюль для входа в метро со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц.

"Там же делаем подземный переход под железной дорогой и удобную пересадку на Калининскую линию",

– добавил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о работе по улучшению дорожной ситуации на МКАД.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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