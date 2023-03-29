За год предоставленной возможностью воспользовались миллионы человек

Москва развивает систему городского транспорта, повышая комфорт и доступность поездок. Одной из мер в этом направлении стало обнуление тарифа при пересадке. О том, как это работает, рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в 2021 году у москвичей появилась возможность бесплатно пересаживаться с одного маршрута наземного транспорта на другой в течение 90 минут с момента первой оплаты проезда. Для этого нужно лишь зарегистрировать свою карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы" через личный кабинет пользователя.

В прошлом году данную меру распространили и на пересадки внутри одного маршрута: теперь можно выйти, к примеру, из трамвая, заглянуть на почту или в магазин, а затем вернуться на остановку и бесплатно продолжить путь.

Москвичи по достоинству оценили такую возможность сэкономить на проезде:

"С момента запуска сервиса им воспользовались уже 10 млн раз. В среднем пассажиры совершают около 19 тыс. бесплатных пересадок в сутки. В 2022 году пользователи сэкономили больше 161 млн рублей",

– привел статистику Сергей Собянин.

Ранее он рассказал о мерах, которые предпринимаются в Москве для повышения удобства пассажиров БКЛ.